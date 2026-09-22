TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Rentable TX Group-Investition?
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 193,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0,518 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,84 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 21.09.2026 auf 167,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,16 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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