TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Performance im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit TX Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 169,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,589 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.02.2026 97,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 165,60 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 2,47 Prozent.
Der Börsenwert von TX Group belief sich jüngst auf 1,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|169,40
|-0,94%
