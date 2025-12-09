TX Group Aktie
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die TX Group-Anteile bei 174,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 57,208 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 168,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 656,75 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,43 Prozent.
Am Markt war TX Group jüngst 1,81 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
