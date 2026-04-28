TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende TX Group-Investition? 28.04.2026 10:03:39

SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TX Group-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die TX Group-Aktie an diesem Tag bei 154,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,646 TX Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (125,20 CHF), wäre die Investition nun 80,83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 19,17 Prozent gesunken.

Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TX Group

mehr Nachrichten