TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Lohnende TX Group-Investition?
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die TX Group-Aktie an diesem Tag bei 154,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,646 TX Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (125,20 CHF), wäre die Investition nun 80,83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 19,17 Prozent gesunken.
Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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