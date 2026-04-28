SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TX Group-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die TX Group-Aktie an diesem Tag bei 154,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,646 TX Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (125,20 CHF), wäre die Investition nun 80,83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 19,17 Prozent gesunken.

Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at