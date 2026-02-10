SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine TX Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TX Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 198,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,045 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 159,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 803,23 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,68 Prozent abgenommen.

TX Group war somit zuletzt am Markt 1,67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at