SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine TX Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TX Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 173,60 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,576 TX Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 77,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 134,20 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 22,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TX Group bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at