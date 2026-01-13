SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TX Group von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in TX Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 177,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,562 TX Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 174,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 97,98 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 97,98 CHF entspricht einer negativen Performance von 2,02 Prozent.

TX Group wurde am Markt mit 1,84 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at