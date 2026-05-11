SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen u-blox-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden u-blox-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 88,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,133 u-blox-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,76 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 08.05.2026 auf 134,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,76 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte u-blox einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at