u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Rentable u-blox-Investition?
|
11.05.2026 10:04:47
SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden u-blox-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 88,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,133 u-blox-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,76 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 08.05.2026 auf 134,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,76 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte u-blox einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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