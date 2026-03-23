SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine u-blox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in u-blox eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der u-blox-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren u-blox-Anteile an diesem Tag 122,52 CHF wert. Bei einem u-blox-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81,618 u-blox-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2026 11 018,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 135,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,18 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte u-blox einen Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at