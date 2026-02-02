SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine u-blox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in u-blox-Aktien gewesen.

Am 02.02.2021 wurde die u-blox-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 67,83 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,742 u-blox-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 990,16 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Papiers am 30.01.2026 auf 135,00 CHF belief. Mit einer Performance von +99,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at