SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n u-blox-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die u-blox-Aktie Anlegern gebracht.

u-blox-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das u-blox-Papier an diesem Tag bei 56,55 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 176,828 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 409,62 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 01.12.2023 auf 92,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,10 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 661,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at