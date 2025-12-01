u-blox Aktie
SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in u-blox von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das u-blox-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 119,38 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,765 u-blox-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 11 308,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 135,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,08 Prozent erhöht.
Der u-blox-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
