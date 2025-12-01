Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

u-blox Aktie

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

Langfristige Anlage 01.12.2025 10:04:31

SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in u-blox von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren u-blox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das u-blox-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 119,38 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,765 u-blox-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 11 308,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 135,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,08 Prozent erhöht.

Der u-blox-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

