u-blox Aktie

u-blox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

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Frühe Investition 20.04.2026 10:03:41

SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in u-blox von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in u-blox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem u-blox-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,895 Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 17.04.2026 123,52 CHF wert, da der Schlussstand 138,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,52 Prozent.

u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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