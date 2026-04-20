SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in u-blox von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in u-blox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem u-blox-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,895 Anteilen. Die gehaltenen u-blox-Papiere wären am 17.04.2026 123,52 CHF wert, da der Schlussstand 138,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,52 Prozent.

u-blox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at