WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673

Rentables u-blox-Investment? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in u-blox von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren u-blox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das u-blox-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165,19 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,536 u-blox-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 172,32 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 06.02.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18,28 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

u-blox AG 147,40 0,00% u-blox AG

