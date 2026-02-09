u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Rentables u-blox-Investment?
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in u-blox von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das u-blox-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165,19 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,536 u-blox-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 172,32 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 06.02.2026 auf 135,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18,28 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
