V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Performance im Blick
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren V-Zug-Anteile an diesem Tag 91,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,917 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 456,33 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 16.01.2026 auf 41,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54,37 Prozent.
Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zug
|
10:04
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Zürich: So steht der SPI mittags (finanzen.at)