V-Zug Aktie

V-Zug für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
V-Zug-Performance im Blick 19.01.2026 10:04:02

SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren V-Zug-Anteile an diesem Tag 91,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,917 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 456,33 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 16.01.2026 auf 41,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54,37 Prozent.

Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu V-Zug

mehr Nachrichten