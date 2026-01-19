SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren V-Zug-Anteile an diesem Tag 91,60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,917 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 456,33 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 16.01.2026 auf 41,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54,37 Prozent.

Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at