SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 56,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 176,678 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 819,79 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 06.03.2026 auf 38,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,80 Prozent eingebüßt.

Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der erste festgestellte Kurs der V-Zug-Aktie lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at