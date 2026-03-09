V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Investment
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die V-Zug-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 56,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 176,678 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 819,79 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 06.03.2026 auf 38,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,80 Prozent eingebüßt.
Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der erste festgestellte Kurs der V-Zug-Aktie lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zug
|
09.03.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.03.26
|V-ZUG stellt zentrale Weichen für profitables Wachstum (EQS Group)
|
05.03.26
|V-ZUG sets the course for profitable growth (EQS Group)
|
23.02.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu V-Zug
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
|38,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.