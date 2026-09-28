V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Langfristige Anlage
|
28.09.2026 10:03:45
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,129 V-Zug-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 669,35 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 25.09.2026 auf 41,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,06 Prozent abgenommen.
Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des V-Zug-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zug
|
10:03
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.09.26
|Vorausschauende Nachfolgeregelung an der Spitze von V-ZUG (EQS Group)
|
24.09.26
|Forward-looking succession planning at the helm of V-ZUG (EQS Group)
|
21.09.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: Hätte sich eine Anlage in V-Zug vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
16.09.26
|V-ZUG treibt Expansion in China voran und eröffnet neues Markenerlebnishaus (EQS Group)
|
16.09.26
|V-ZUG accelerates expansion in China and opens new brand venue (EQS Group)
|
07.09.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
31.08.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu V-Zug
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
|41,50
|0,00%