SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in V-Zug-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,129 V-Zug-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 669,35 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 25.09.2026 auf 41,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,06 Prozent abgenommen.

Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des V-Zug-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at