SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden V-Zug-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der V-Zug-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 1,730 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des V-Zug-Papiers auf 38,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,56 Prozent verringert.

Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at