V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Rentable V-Zug-Investition?
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden V-Zug-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der V-Zug-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 1,730 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des V-Zug-Papiers auf 38,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,56 Prozent verringert.
Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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