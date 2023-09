SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in V-Zug eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das V-Zug-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 82,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die V-Zug-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,220 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2023 auf 62,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,39 Prozent.

Das V-Zug-IPO fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Das V-Zug-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at