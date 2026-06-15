SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde die V-Zug-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147,20 CHF. Bei einem V-Zug-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,793 V-Zug-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 39,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,37 Prozent verringert.

Am 25.06.2020 wurden V-Zug-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der V-Zug-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at