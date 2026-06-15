V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Rentable V-Zug-Anlage?
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die V-Zug-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147,20 CHF. Bei einem V-Zug-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,793 V-Zug-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der V-Zug-Aktie auf 39,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,37 Prozent verringert.
Am 25.06.2020 wurden V-Zug-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der V-Zug-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zug
|
10:04
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.06.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.05.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.05.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
08.05.26
|SIX-Handel SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)