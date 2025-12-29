V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das V-Zug-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 89,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 111,359 V-Zug-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 643,65 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 23.12.2025 auf 41,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,56 Prozent eingebüßt.
Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Zum Börsendebüt des V-Zug-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
