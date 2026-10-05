SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 124,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 80,645 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 322,58 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 02.10.2026 auf 41,20 CHF belief. Mit einer Performance von -66,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at