V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Lohnender V-Zug-Einstieg?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 124,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 80,645 V-Zug-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 322,58 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 02.10.2026 auf 41,20 CHF belief. Mit einer Performance von -66,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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