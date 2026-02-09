V-Zug Aktie

WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745

Performance unter der Lupe 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in V-Zug-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das V-Zug-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das V-Zug-Papier bei 46,10 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 21,692 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 40,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874,19 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 12,58 Prozent.

Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der Erstkurs des V-Zug-Anteils belief sich damals auf 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

