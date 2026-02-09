V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Performance unter der Lupe
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das V-Zug-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das V-Zug-Papier bei 46,10 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 21,692 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 40,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874,19 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 12,58 Prozent.
Der erste Handelstag der V-Zug-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der Erstkurs des V-Zug-Anteils belief sich damals auf 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zug
|
10:04
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel: SPI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
Analysen zu V-Zug
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
|40,00
|-0,74%