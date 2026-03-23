V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Frühe Anlage
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet
Das V-Zug-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 113,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,834 V-Zug-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.03.2026 322,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 36,50 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 67,76 Prozent.
Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der V-Zug-Aktie lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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