V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|V-Zug-Anlage im Blick
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet
Am 07.09.2021 wurde die V-Zug-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 142,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,042 V-Zug-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 295,77 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 04.09.2026 auf 42,00 CHF belief. Mit einer Performance von -70,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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