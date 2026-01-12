V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
12.01.2026 10:03:45
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der V-Zug-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die V-Zug-Aktie 48,40 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,066 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 90,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,30 Prozent abgenommen.
Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Der erste festgestellte Kurs eines V-Zug-Anteils lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
