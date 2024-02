SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.02.2021 wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen V-Zug-Anteile an diesem Tag bei 90,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 110,497 V-Zug-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 618,78 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 618,78 CHF entspricht einer negativen Performance von 33,81 Prozent.

V-Zug-Anteile wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das V-Zug-Papier bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at