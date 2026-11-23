V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Rentabler V-Zug-Einstieg?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit V-Zug-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, befänden sich nun 1,695 V-Zug-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 41,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,34 CHF wert. Mit einer Performance von -29,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des V-Zug-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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