Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Profitabler Valiant-Einstieg?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Valiant-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,917 Valiant-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 694,32 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 24.07.2026 auf 155,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,43 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Valiant belief sich zuletzt auf 2,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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