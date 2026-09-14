SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Valiant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Valiant-Aktie bei 88,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 113,636 Valiant-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 150,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 113,64 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,14 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at