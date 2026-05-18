SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Valiant-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Valiant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Valiant-Aktie investiert hat, hat nun 0,962 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 164,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,08 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,08 Prozent angezogen.

Valiant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,59 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at