SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valiant-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Valiant-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Valiant-Anteile bei 89,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,136 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Valiant-Aktie auf 151,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 683,74 CHF wert. Mit einer Performance von +68,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Valiant belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at