Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Investmentbeispiel
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Valiant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 99,206 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 14 821,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Valiant bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25