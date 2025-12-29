SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Valiant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Valiant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 99,206 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 14 821,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Valiant bezifferte sich zuletzt auf 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at