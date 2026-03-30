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Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Valiant-Investition im Blick 30.03.2026 10:03:40

SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Valiant-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100,604 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 384,31 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 27.03.2026 auf 172,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,84 Prozent.

Valiant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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