SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Valiant gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Valiant-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 104,932 Valiant-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 160,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 831,06 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 68,31 Prozent.

Valiant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at