SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen

Valiant-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Valiant-Aktie betrug an diesem Tag 96,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,341 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 650,47 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 06.02.2026 auf 159,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,05 Prozent gesteigert.

Am Markt war Valiant jüngst 2,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at