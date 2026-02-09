Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Valiant-Anlage 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Valiant eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Valiant-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Valiant-Aktie betrug an diesem Tag 96,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,341 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 650,47 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 06.02.2026 auf 159,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,05 Prozent gesteigert.

Am Markt war Valiant jüngst 2,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Valiant AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Valiant AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Valiant AG 174,40 0,00% Valiant AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen