Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen
Valiant-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Valiant-Aktie betrug an diesem Tag 96,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Valiant-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,341 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 650,47 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 06.02.2026 auf 159,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,05 Prozent gesteigert.
Am Markt war Valiant jüngst 2,52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AG
|
10:04
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Valiant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Valiant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Valiant AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|174,40
|0,00%