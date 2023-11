SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Valiant-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Valiant-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Valiant-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Valiant-Anteile bei 110,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,091 Valiant-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 863,64 CHF, da sich der Wert einer Valiant-Aktie am 10.11.2023 auf 95,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13,64 Prozent.

Valiant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at