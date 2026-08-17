Valiant Aktie

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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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Lukrativer Valiant-Einstieg? 17.08.2026 10:04:12

SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Valiant-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Valiant-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,718 Valiant-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 564,84 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Papiers am 14.08.2026 auf 146,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,48 Prozent angezogen.

Valiant erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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