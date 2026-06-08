SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Valiant-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Valiant-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Valiant-Papier letztlich bei 120,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,833 Valiant-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.06.2026 134,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 34,00 Prozent vermehrt.

Valiant war somit zuletzt am Markt 2,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at