SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Valiant-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Valiant-Aktie bei 96,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,034 Valiant-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 153,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,05 Prozent angewachsen.

Valiant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at