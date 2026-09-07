Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Anlage
|
07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Valiant-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 10,661 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1 635,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 153,40 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 635,39 CHF, was einer positiven Performance von 63,54 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Valiant belief sich jüngst auf 2,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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