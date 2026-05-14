SPI-Wert Valiant-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Valiant-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Valiant am 13.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 6,00 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der Valiant-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,45 Prozent nach oben angepasst. Somit schüttet Valiant insgesamt 91,60 Mio. CHF an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 86,86 Mio. CHF angesetzt wurde.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Valiant-Titel via SIX SX bei einem Wert von 165,60 CHF aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Valiant, demnach wird der Valiant-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Valiant-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Valiant-Papiers 3,97 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,49 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Valiant via SIX SX 62,99 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 88,30 Prozent besser entwickelt als der Valiant-Kurs.

Dividendenschätzung von Valiant

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 6,75 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4,04 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Valiant

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Valiant beträgt aktuell 2,631 Mrd. CHF. Valiant verfügt über ein KGV von aktuell 15,41. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Valiant auf 724,520 Mio.CHF, das EPS machte 9,80 CHF aus.

Redaktion finanzen.at