SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.07.2025 wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 492,611 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 6 403,94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,96 Prozent.

Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 131,61 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at