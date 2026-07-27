Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Varia US Properties-Investmentbeispiel
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor einem Jahr gekostet
Am 27.07.2025 wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 492,611 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.07.2026 6 403,94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,96 Prozent.
Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 131,61 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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