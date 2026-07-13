SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Varia US Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Varia US Properties-Aktie bei 38,90 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,571 Varia US Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 13,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34,45 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 34,45 CHF, was einer negativen Performance von 65,55 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich jüngst auf 135,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at