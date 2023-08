SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Varia US Properties-Investment eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 47,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Varia US Properties-Aktie investierten, hätten nun 2,105 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Varia US Properties-Aktie auf 38,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,84 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 19,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties bezifferte sich zuletzt auf 388,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at