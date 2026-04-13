Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Rentabler Varia US Properties-Einstieg?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren bedeutet
Die Varia US Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 225,225 Varia US Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 14,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 220,72 CHF wert. Mit einer Performance von -67,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Varia US Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 144,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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