Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Frühe Anlage
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Am 06.07.2023 wurde das Varia US Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 266,667 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (14,10 CHF), wäre die Investition nun 3 760,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,40 Prozent.
Varia US Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 142,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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