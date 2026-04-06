Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Performance unter der Lupe
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Varia US Properties-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 46,948 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 16,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 769,95 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,00 Prozent eingebüßt.
Varia US Properties war somit zuletzt am Markt 165,94 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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