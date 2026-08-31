Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Varia US Properties-Performance im Blick 31.08.2026 10:03:47

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Varia US Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Varia US Properties-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 38,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,907 Varia US Properties-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 345,85 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Papiers am 28.08.2026 auf 13,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,41 Prozent verringert.

Varia US Properties wurde am Markt mit 135,15 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Varia US Properties

mehr Nachrichten

Analysen zu Varia US Properties

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Varia US Properties 13,00 -2,62% Varia US Properties

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:40 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen