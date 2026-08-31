SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Varia US Properties-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 38,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,907 Varia US Properties-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 345,85 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Papiers am 28.08.2026 auf 13,35 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,41 Prozent verringert.

Varia US Properties wurde am Markt mit 135,15 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at