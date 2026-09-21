Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

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Rentables Varia US Properties-Investment? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Varia US Properties-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,619 Varia US Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Varia US Properties-Aktie auf 12,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 607,14 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,29 Prozent.

Varia US Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 129,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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